ركود كبير.. تداعيات حرب غزة تتسلل إلى الاقتصاد الأردني

عابرة للحدود تبدو الحرب الإسرائيلية في غزة منذ بدايتها، إذ تفرض تحديات جديدة أمام الأردن واقتصاده المثقل بأزمات متتالية مسجلاً مؤشرات سلبية في مختلف القطاعات.

وتأتي التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر لتوجّه ضربة أخرى للاقتصاد الأردني الذي يعتمد - بشكل كبير- على الاستيراد، فضلاً عن تهديدها إيرادات تعتمد عليها المملكة من موارد إستراتيجية تمتلكها.

وإلى جانب تهديدها الأسواق الأردنية بارتفاع الأسعار والركود، شكلت الحرب ضربة للعاملين في القطاع السياحي بعد بداية مبشرة خلال هذا العام.

ويفرض الارتباط الجغرافي والاجتماعي بين الأردن وفلسطين، بُعدًا نفسيًا لا يمكن إخفاؤه، وهو ما يعطي التداعيات بُعدًا خاصًا في القطاعات السياحية التي تعاني من انخفاض عدد القادمين إلى المملكة.

وتبقى الآمال معقودة في الأردن للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، ينهي معاناة المدنيين هناك، ويُعيد عجلة النشاط الاقتصادي إلى الدوران.