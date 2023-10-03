هل يخلف والده لقيادة فاغنر؟.. وثيقة تكشف إرث بافيل بريغوجين

وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على بافيل بريغوجين، نجل زعيم مجوعة فاغنر يفغيني بريغوجين، كاشفة عن أنه سيكون الوريث الوحيد لثروة والده، بما فيها المجموعة المسلحة.

الوثيقة التي أشارت صحيفة التايمز إلى أنها تبدو وصية بريغوجين، لم يذكر فيها سوى بافيل، البالغ 25 عاما، والذي سيرث ثروة تقدر بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن بريغوجين نقل جزءا من ثروته إلى زوجته ليوبوف فالنتينوفنا قبل مقتله في حادث تحطم طائرة أغسطس الماضي، فيما لم يأت على ذكر ابنتيه بالوصية.

ومن بين الأصول التي تركها بريغوجين منزل مكون من ثلاثة طوابق في سان بطرسبرغ، إضافة إلى مجموعة فاغنر، وأسهماً في شركة كونكورد لتقديم الطعام، وفروعها، فضلاً عن تسع شركات مساهمة، فيما كشفت تقارير غربية أن بافيل يهدف إلى استرداد حوالي 680 مليون جنيه إسترليني من الديون التي يعتقد أن وزارة الدفاع الروسية مدينة بها لشركة كونكورد.

وجمع بريغوجين ثروة كبيرة من خلال عقود تقديم الطعام، إذ كان يطلق عليه "طباخ بوتين"، وذلك قبل أن يؤسس مجموعة فاغنر، والتي شارك نجله بافيل، في القتال ضمن صفوفها، وحصوله على وسام الصليب الأسود، الخاص بالخدمة العسكرية، فهل يكون له دور قريبا على جبهات القتال في أوكرانيا، وفق ما يشير معهد الحرب الأمريكي؟