عبر نداء إنساني.. حميدتي يعلن المجاعة في السودان

في نداء إنساني عاجل، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن بدء مجاعة في بعض مناطق السودان.

حميدتي قال عبر حسابه على منصة (إكس)، إن الحرب التي أشعلها عناصر النظام السابق في السودان أنتجت كوارث إنسانية تفاقمت مع استمرار الحرب وتتطلب تدخلاً عاجلاً من المنظمات الدولية.

وأشار دقلو أن السبب الأساس للمجاعة، هو الإجراءات المتعمدة، التي تفرضها مجموعة بورتسودان في إشارة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في إعاقة مرور المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن ما يزيد على 70% من المساعدات الإنسانية محتجزة بميناء بورتسودان في انتظار إجراءات التخليص والعبور.

حميدتي طالب الشركاء الدوليين الإيفاء بتعهداتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ التدخلات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المتضررين في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب.