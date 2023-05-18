ملكة جمال وممثل ولاعب كرة.. مشاهير أصبحوا نوابا في البرلمان التركي عن حزب أردوغان

من ملكة جمال إلى ممثل وموسيقي مرورا بلاعب كرة.. أصبح هؤلاء المشاهير نوابا في البرلمان التركي، عن تحالف الشعب الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.

أكثر أسماء مشاهير حزب العدالة والتنمية، جذبا للأنظار، ملكة الجمال وعارضة الأزياء السابقة سيدا ساريباش، التي أصبحت نائبة عن الحزب، لتمثيل ولاية أيدن. ثم يأتي الممثل المعروف بهادير أوغلو، والذي نجح على قائمة التحالف في ولاية مانيسا، ومن بين أبرز أعماله الفنية شخصية "تحسين باشا" في مسلسل "السلطان عبد الحميد".

كذلك أصبح الموسيقار البارز يوجيل أرزن نائبا برلمانيا عن العدالة والتنمية، وكان مرشحا في دائرة إسطنبول الثالثة. أما لاعب كرة القدم السابق ألباي أوزالان، فقد جاء على قائمة الحزب في ولاية إزمير، واشتهر خلال لعبه بصفوف بشيكتاش التركي، قبل احترافه في أستون فيلا الإنجليزي.