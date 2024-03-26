التيكتوكر حسين وزوجته شاهندا يكشفان لـ إرم نيوز تفاصيل محاولة اغتيالهما

هزّت محاولة اغتيال مروعة الشارع العراقي بعد تعرّض التيكتوكر حسين وزوجته شاهندا، لوابل من الرصاص قرب منزلهما في منطقة الدورة ببغداد..

لم تكن هذه الجريمة البشعة مفاجئةً تمامًا، فقد سبقها تهديداتٌ من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت الزوجين بمغادرة بغداد.. لكنّهما تجاهلا هذه الرسائل، ولم يتوقّعا أن تتحوّل إلى واقعٍ مرير.

ألقت القوات الأمنية القبض على اثنين من المشاركين في عملية التهديد، لكنّ الفاعل الرئيسي ما زال حرًّا طليقًا، تلقّى الزوجان تهديداتٍ جديدة، وشوهدت مركبةٌ تراقبهما بعد الحادثة، ما يُثير مخاوفهما من تكرار الجريمة، وربما إنهاء حياتهما.