يخوت الأثرياء.. العالم الموازي

غواصات وقاذفات صواريخ ومنصات طائرات وملاعب وغيرها من التجهيزات التي تتعدى حدود الخيال على متن اليخوت الضخمة المملوكة لأصحاب المليارات الذين يدفعون العملة الصعبة مقابلا لتفاصيل تكمل لهم "البريستيج".

من ديفيد جيفن إلى جيف بيزوس وصولا إلى رومان أبراموفيتش، كل منهم امتلك يختا يتكلم عن نفسه، والبداية مع رجل الأعمال الأمريكي ديفيد جيفن الذي وقع عقد العملاق "the rising Sun" مقابل 590 مليون دولار دُفعت ثمنًا ليخت يبلغ طوله 138 مترا، ويضم صالة ألعاب رياضية وملعبا لكرة السلة ومسرح سينما و82 غرفة لاستقبال الضيوف الذي كان باراك أوباما واحدا منهم.

صحيح أن يخت ديفيد امتلك من الفخامة والبذخ ما يكفي لكن Eclipse غرد خارج السرب تماما فرومان أبراموفيتش المالك السابق لنادي تشيلسي.. أنفق ما يقارب 700 مليون دولار على اليخت المرادف للرفاهية المطلقة والذي لم تغب عنه تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، حيث تجد عليه مهبطين لطائرات هليكوبتر إضافة لثلاثة زوارق وغواصة صغيرة تم تجهيزها بقاذفات صواريخ وأنظمة الدفاع عن النفس.

ولأن جيف بيزوس يميل إلى البساطة في التصميم إذا ما قارناه بالبقية فقد اشترى كورو بـ500 مليون دولار حيث صُمم كل شيء فيه تحت الطلب فهو يضم مسبحا كبيرا والعديد من الصالات الخارجية الفخمة للضيوف والذي يصنف على أنه اليخت الشراعي الأكبر في العالم.

جميع ما سبق هو جزء يسير من تفاصيل ميزت اليخوت الفاخرة التي باتت أكثر من مجرد رمز للثروة بل إنها توفر لأصحابها إحساسا بالعزلة والسرية في قلب المياه بعيدا عن حياتهم الصاخبة.