واصفًا إياهم بالمهرجين.. زعيم فاغنر يهاجم قادة الجيش الروسي

واصفًا إياهم بالمهرجين.. مؤسس "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين يشن هجومًا جديدًا على قيادة الجيش الروسي.

بريغوجين الذي احتفل بعيد ميلاده الثاني والستين أكد أن عناصره سيغادرون مدينة باخموت إلى الأبد بعد تسليمها للجيش الروسي.

وانتقد بريغوجين جنرالات بوتين وخاطبهم بالمهرجين الذين "يحولون الناس إلى لحوم".

وتعهد زعيم "فاغنر" بعدم مساندة جيش بلاده في حال فشله إلا إذا حصلت مجموعته على جزء منفصل من الجبهة دون الحاجة إلى مشاركة أحد.

وكشف بريغوجين أن عناصره يحتاجون للاستراحة لمدة شهر بعد الظروف الصعبة التي مروا بها مطالبًا أفراد الجيش بالقتال وأن يظهروا شيئًا على الأرض.