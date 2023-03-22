اتفاقية أمنية بين العراق وإيران تثير قلق الأكراد

اتفاقية أمنية تثير الجدل في الأوساط العراقية عموماً و الكردية على وجه الخصوص..

عنوانها تشكيل لجنة أمنية لحماية الحدود بين العراق وإيران، لكنها حملت في طياتها تساؤلات حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع ، خاصةً وأن جزءًا كبيرًا من الحدود الإيرانية، متاخم لإقليم كردستان العراق، ويخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية.

مصادر مطلعة قالت لإرم نيوز إن الاتفاقية أقرب إلى حركة إعلامية يراد بها تقوية موقف حكومة محمد شياع السوداني.

بالمقابل فإن الاتفاقية أثارت قلق الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان بناءً على اتفاقيات دولية وعلى أساس قانون اللاجئين رقم 51 لعام 1971"، والتي لم تسلم يوماً من الضربات الإيرانية.

بينما أكد مراقبون أكراد لإرم نيوز أن المناطق الحدودية لإقليم كردستان مع إيران، وحتى مع تركيا، لم يسبق أن تمكنت أي دولة من السيطرة عليها نظرًا لطبيعتها الجغرافية الصعبة والعصية على السيطرة.