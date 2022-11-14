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هكذا استقبل أهالي خيرسون زيلينسكي
زيارة تاريخية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة خيرسون بعد أيام من الانسحاب المفاجئ للقوات الروسية من المدينة الاستراتيجية التي احتلتها نحو 8 أشهر.
الزيارة تعد الأولى من نوعها لزيلنيسكي، الذي تجول في شوارع المدينة وتبادل التحايا والتبريكات مع السكان المبتهجين باستعادة مدينتهم.
وأظهرت لقطات الرئيس الأوكراني وهو يردد النشيد الوطني بينما رُفع علم بلاده قرب مبنى الإدارة الرئيسي في وسط المدينة.
وردا على الزيارة، أعلن الكرملين أنّ خيرسون لا تزال جزءاً من روسيا.