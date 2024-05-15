لماذا تنتحر نساء كردستان حرقًا؟

ينتحرن حرقًا، ويختلقن الأعذار على أنها بسبب "طهي الطعام" إذا ما فشلت العملية، ظاهرة تتزايد لدى نساء كردستان العراق، وتحكمها غرابة الأسلوب.

صحيفة "تلغراف" البريطانية سلطت الضوء في تقريرها على هذه الحالة، حيث تشير التقديرات إلى أن محاولات الانتحار أودت بحياة أكثر من 11 ألف امرأة، منذ العام 1991، وتتفاقم الظاهرة في محافظة السليمانية التي تمتلك وحدة حروق متخصصة هي الوحيدة من نوعها في العراق، بينما تعود الأسباب - وفق التقرير وكلام الممرضات - للعنف المنزلي وشعورهن بالعجز، مع زيادة حالات العنف القائم بنسبة 125% في العراق، وفق إحصائيات العام 2021.

بأعمار تترواح بين 15 و45 عامًا، وفق بيانات المشفى، تقبع النساء هناك تحت وطأة التعنيف الذي يجرهن إلى ارتكاب جريمة كهذه، أكدت دراسة للمجلة الدولية المختصة بالطب النفسي، العام 2012، أن أسبابها تعود للحياة العائلية، والتعنيف الأسري.