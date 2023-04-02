مأساة "ريان" تتكرر.. وفاة طفل سوري سقط في بئر عمقها 120 مترا

حادثة جديدة تعيد للأذهان مأساة الطفل المغربي ريان.. وفاة طفل سوري يبلغ 8 سنوات بعدما سقط في بئر ارتوازية عمقها 120 مترا.

الطفل صالح الذي ينحدر من قرية ديهابان بكوباني شمال سوريا ظل عالقا بعمق 50 مترا.

محاولات إنقاذه استمرت لساعات، لكن وبسبب عدم توفر معدات حديثة استخدم المنقذون وهم مواطنون عاديون وسائل بدائية في عملية الإنقاذ.

حيث أظهرت صورة ربط رجل بحبل وإدخاله بشكل عكسي داخل البئر لمحاولة إنقاذ الطفل.

ورغم كل هذه المحاولات المضنية، إلا أن صالح فقد حياته، فيما تمكن الأهالي من إخراج جثمانه من البئر، وفق ما تداوله نشطاء.