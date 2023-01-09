المتحدث باسم الرئاسة التركية يوضح أهداف بلاده من اللقاءات مع النظام السوري

ولفت إلى أن هذا اللقاء هو "الاتصال الأول" الذي تقيمه تركيا مع النظام السوري بعد 11 عاما. وأشار إلى أن الاجتماع جرى في جو إيجابي، وأن الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها هي التي ستحدد سير هذا المسار بعد الآن.

