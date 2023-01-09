كليبات إرم
المتحدث باسم الرئاسة التركية يوضح أهداف بلاده من اللقاءات مع النظام السوري
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده بدأت اللقاءات مع النظام السوري من أجل مصالحها وسلامة الشعب السوري ومصالحه وحقوقه أيضا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، السبت، عقب مشاركته في فعالية بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول.
ولفت إلى أن هذا اللقاء هو "الاتصال الأول" الذي تقيمه تركيا مع النظام السوري بعد 11 عاما. وأشار إلى أن الاجتماع جرى في جو إيجابي، وأن الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها هي التي ستحدد سير هذا المسار بعد الآن.