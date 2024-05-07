بعد مفاوضات ماراثونية.. أنباء عن التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة

في خطوة استثنائية.. حركة حماس توافق على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار في غزة.

جاء قرار الحركة الفلسطينية في وقت حساس للغاية، بعد إعلان تل أبيب عن عملية عسكرية شرقي مدينة رفح.

وكالة "رويترز" نقلت عن قيادي في الحركة أن المقترح يتضمن 3 مراحل رئيسية، وكل مرحلة 42 يوما.

المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق نار مؤقتًا، يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم كاملا، والسماح بحرية عودة النازحين، وإدخال متطلبات الإغاثة بأقصى سرعة.

في المرحلة الثانية يجب وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم.. والموافقة على كسر الحصار بشكل كامل في المرحلة الثالثة، والبدء بعملية إعادة الإعمار برعاية دولية وأممية..

أما عملية تبادل الأسرى، ستتم على 3 مراحل أيضاً: المرحلة الأولى تتضمن ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين المدنيين، من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى..

من كان موجودا حيا في قطاع غزة من الـ 33 الذين طلبتهم إسرائيل، فسيتم الإفراج عنهم، وإلا فسيتم تحرير جثثهم.

ويتضمن الاتفاق 33 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير إسرئيلي، ومقابل كل مجندة إسرائيلية 50 أسيرة فلسطينية، ويبدأ التبادل بثلاثة أسرى أسبوعياً.

فهل تنجح هذه الاتفاقية وتثمر في إنهاء حرب غزة ؟