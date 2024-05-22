"الرايخ الموحد".. معركة انتخابية جديدة بين ترامب وبايدن

ترامب يريد حكم أمريكا بلغة هتلر..

قد تكون المرة الأولى التي يسجل فيها بايدن على ترامب غلطة واضحة، فالعادة كانت تهكمات ترامب على بايدن بكل لقطة أو لقاء صحفي.

لكن هذه المرة وُصف ما فعله ترامب بأنه سقطة بعدما نشر فيديو على منصة تروث سوشيال يتحدث عن رؤية إيجابية لأمريكا مثل ازدهار الاقتصاد والحدود المغلقة بحالة فوزه بالانتخابات، الفيديو الذي مدته 30 ثانية والذي مسحه ترمب بعد الجدل تضمن إشارة إلى "الرايخ الموحد" وهو مصطلح مرتبط بالنظام النازي لهتلر، وأُرفق بعبارة "القوة الصناعية تتزايد بشكل كبير مدفوعة بإنشاء الرايخ الموحد".

تبريرات فريق ترامب لم تتأخر وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم الحملة إن الفيديو تم إنشاؤه بوساطة شخص خارج الحملة وشاركه أحد الموظفين بدون ملاحظة استخدام كلمة "الرايخ" قبل النشر، بينما استغل فريق بايدن الحدث وعلق جيمس سينغر المتحدث باسم الحملة: يا أمريكا انتبهي.. ترامب لا يلعب وسيحكم كديكتاتور على طريقة الرايخ الموحد.

ومع مسلسل الصد والرد بين ترامب وبايدن، ما الممكن أن تحمله المناظرة المرتقبة بين الثنائي في 27 يونيو المقبل؟