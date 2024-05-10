"القرض الحسن".. بنك حزب الله لغسل الأموال

مؤسسة القرض الحسن، غرف حزب الله السوداء، عبرَها تمرّ أهمُّ المعاملات المالية للحزب، ومن ضمنها حسابات أرفع القيادات في لبنان وإيران، وتمويل الأنشطة المشبوهة.

رغم الكثير من الشبهات التي تحوم حول مؤسسة القرض الحسن وإدراجها على قوائم الإرهاب، إلّا أنّها تواصل التمدّد في المناطق اللبنانية خارج نطاق سيطرتها في لبنان، وأمام أعين السلطات، وتثير هذه المؤسسة جدلاً واسعًا حول أهدافها وطريقة عملها، ودورها في تبييض الأموال.

تحقيق لـ"إرم نيوز" يسلّط الضوء على المؤسسة التي توصف بأنها "البنك الأسود" لـ "حزب الله" والمنفذ الرئيس الذي تعتمده طهران في معاملاتها المالية "غير النظيفة".