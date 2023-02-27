بعد زيارة وزير خارجية مصر التاريخية لتركيا.. لقاء محتمل بين السيسي وأردوغان قريبا

بعد نحو 10 سنوات من التوتر والقطيعة.. وزير الخارجية المصري سامح شكري يقوم بزيارة تاريخية استثنائية إلى تركيا.

الوزير المصري التقى نظيره التركي في مدينة أضنة وسلمه شحنة مساعدات مصرية هي السادسة لضحايا الزلزل.

زيارة شكري التضامنية بعد الزلزال المدمر هي أول زيارة دبلوماسية لوزير خارجية مصري إلى تركيا منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصف مصر بـ"الدولة المهمة" للمنطقة والعالم، وأشار إلى احتمالية عقد اجتماع خلال الفترة القادمة بين أردوغان والسيسي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.