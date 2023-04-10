بعد اختفاء أثار التساؤلات.. أول ظهور لميلانيا ترامب بعد المحاكمة

ها هي ميلانيا ترامب تظهر لأول مرة، بعد اختفاء أثار التساؤلات، منذ جلسة محاكمة زوجها الأسبوع الماضي، في قضية الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

ميلانيا ظهرت رفقة ترامب في حفل غداء بمناسبة عيد الفصح في ناديه Mar-a-Lago ببالم بيتش في ولاية فلوريدا، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس الأمريكي السابق وزوجته سارا معا داخل النادي وسط تصفيق حار من الجمهور، قبل أن يتوجها إلى المائدة الخاصة بهما.

وكان تغيب ميلانيا عن خطاب زوجها الذي أعقب جلسة محاكمته، مثار تساؤلات، حيث لاحظ المتابعون جلوس والدها فيكتور كنافس، في المقدمة، بينما كانت هي غائبة.