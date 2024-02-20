"ناسا" تحاكي تجربة العيش في المريخ للمغامرين وتدفع أجرًا!

هل حلمت يومًا بالعيش في بيئة مشابهة لكوكب المريخ؟ ها هِي الفرصة قد أتت! ..

وكالة ناسا تعلن عن فرصة استثنائية لقضاء عام كامل داخل بيئة محاكاة لكوكب المريخ، وستحصل على أجر مقابل هذه التجربة .

وكالة الفضاء الأمريكية تبحث عن أفراد أصحاء وملهمين، حاملين لشهادات علمية أو خبرة عسكرية أو في مجال الطيران، ليكونوا جزءًا من برنامج يسمى "تجربة التناظر لاستكشاف صحة وأداء الطاقم".

رواد الفضاء التناظريون سيعيشون داخل بيئة مطبوعة بالأبعاد الثلاثية على مساحة 158 مترًا مربعًا في هيوستن بولاية تكساس، تحاكي الظروف التي قد يواجهها رواد الفضاء على سطح المريخ يومًا ما ..

مهامهم تشمل زراعة الخضراوات ومحاكاة رحلات "المشي على كوكب المريخ"، وإجراء تجارب علمية مثيرة.

يعيش أول طواقم البرنامج المؤلفة من أربعة أفراد داخل الهيكل المذكور منذ يوليو 2023، وتبحث ناسا الآن عن متقدمين لبعثة البرنامج الثانية التي من المقرر أن تبدأ في ربيع 2025.

تشدد ناسا على أن المتقدمين يجب أن يكونوا مواطنين أمريكيين أو حاملين للإقامة الدائمة، وأعمارهم بين 30 و55 عامًا.

وكما هي حال رواد الفضاء الذين يسافرون إلى الفضاء فعليًّا، تريد ناسا من رواد فضاء المحاكاة أن يكونوا حاملين لدرجة الماجستير في أحد التخصصات الآتية: العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، إضافة إلى عامين من الخبرة في مجال التخصص أو 1000 ساعة من التحليق بالنفاثات.

وتوفر صفحة التقديم لمحات إضافية عن طبيعة الوظيفة بطرح أسئلة مثل: "هل أنت مستعد لتناول أطعمة الرحلات الفضائية المعالجة والمخزنة لمدة عام دون إضافات إلى قائمة الطعام؟"، و"هل أنت مستعد لقضاء فترات مطولة من الوقت (تصل إلى أسبوعين) دون تواصل -أو بتواصل محدود للغاية- مع الأهل والأصدقاء؟".

بيما أكد متحدث باسم ناسا أن المشاركين سيحصلون على أجر مغر يتناسب مع تحديات الرحلة، فهل أنتم مستعدون للمغامرة والتحدي؟