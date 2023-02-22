حضور لافت لتركيا في "آيدكس ونافدكس 2023"

في مشاركة هي الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، عززت تركيا حضورها في معرض آيدكس 2023.

هنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث يكتب البلدان فصولا جديدة في التعاون والعلاقات الثنائية المتسارعة في مختلف المجالات بما في ذلك القطاع العسكري والتصنيع المشترك.

حضور عسكري لافت تستعرض به تركيا آخر ما وصلت إليه صناعة الدفاع بما في ذلك المركبات البرية، ومنصات المركبات المدرعة وأنظمة الأسلحة وبالطبع الطائرات.

فبقيادة الدرونز شقت صناعة الدفاع التركية طريقا نحو العالمية لتتحول إلى منتج ومصدر رئيسي.

وعلى ذكر الدرونز لا يمكن ألا نأتي على ذكر شركة بيرقدار الشهيرة حيث عرضت طائرتها من طراز "Akıncı"، هذه الطائرة التي نفذت ما يقرب من 1500 ساعة طيران فوق منطقة الزلزال جنوب شرق تركيا و لعبت دورا أساسيا في توفير تحديثات وبيانات مستمرة لفريق الاستجابة للأزمات.

وتحت عنوان صنع في تركيا، قررت "تركش ايروسبيس" عرض طائرة التدريب الأساسية من طراز "HÜRKUŞ"، حيث ستتلقى القوات الجوية التركية أول طائرة من هذا الطراز خلال الشهر المقبل.

50 شركة تركية شاركت في معرضي آيدكس ونافدكس تنافست فيما بينها لعرض منتجاتها والتسويق لها ولكفاءتها، ولم تقتصر فقط على الأسلحة والمدرعات والطائرات إنما شملت أيضا الأنظمة و البرمجيات والإلكترونيات الدفاعية.

إذا هي مشاركة تركية في معرضي آيدكس ونافدكس 2023 تميزت بالشمولية والتنوع من خلال عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجال الأمن والدفاع، برا وبحرا وجوا.