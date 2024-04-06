فاجعة في العراق.. حادث دهس أليم يخلف ضحايا بين التلاميذ

ودعهم آباؤهم صباحاً، وانتظروهم كما في كل يوم ليعودوا بأمان إلى بيوتهم، لكن كان للقدر مشيئةٌ أخرى..

فاجعة ألمّت بأهالي منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة في العراق؛ إثر حادث سير راح ضحيته 6 أطفال، وأصيب 10 آخرون، بعد أن دهستهم شاحنة، لدى خروجهم من المدرسة وعبورهم شارعاً رئيسياً بطريقة خطرة.

الحادثة وقعت أثناء خروج الطلاب من المدرسة مع انتهاء الدوام الدراسي، حيث كان عليهم عبور طريق سريع أمام مدرسة الشهيد شاكر الصيهود، وخلال ذلك مرَّت شاحنة مسرعة فقد السائق السيطرة عليها، ودهست ما يقارب 20 طفلاً.

صدمةٌ كبيرة خلفتها الحادثة المؤلمة على أهالي المنطقة، رافقها غضب من الإهمال غير المبرّر، الذي أدى إلى تعريض حياة عدد كبير من الطلاب للخطر.

الصدمة الأكبر كانت على الطلاب الذين واجهوا الموت، أو من فقدوا أصدقاءهم أمام أعينهم بطريقة مؤلمة لا يبدو أنها ستُمحى من ذاكرتهم في وقتٍ قريب.

أهالي الضحايا طالبوا بحل جذري ينهي معاناة أطفالهم اليومية، بإنشاء جسر مشاة أمام المدرسة وافتتاح مدارس أخرى في الناحية؛ لعدم تكرار الحادثة المؤلمة.