والد البلوغر العراقية طيبة العلي يُنهي حياتها.. فما القصة؟

جريمة بشعة جديدة تهز العراق.. الضحية هي البلوغر طيبة العلي

بدأت الحكاية عندما فرت طيبة مؤخرا إلى تركيا بعد خلافات مع أهلها، لكنها عادت مؤخرا لإقناعهم بالموافقة على الزواج من شاب سوري، بحسب وسائل إعلام محلية.

لكن يبدو أن الأب كان مستعدًا مسبقًا للتضحية بابنته، بمزاعم "الشرف"، حيث أنهى حياتها خنقا في محافظة الديوانية، ثم سلم نفسه للشرطة.

منظمات معنية بحقوق المرأة العراقية نشرت تسجيلات صوتية لطيبة، يبدو من خلالها تعرضها لتحرش من قبل شقيقها وتهديدات طالتها مؤخراً، ما قد يكون سببا في فرارها لتركيا، فيما طالب ناشطون بضرورة تشريع قوانين أكثر حماية للنساء من العنف الأسري في العراق.