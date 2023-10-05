باستضافة المغرب.. العالم على موعد مع مونديال استثنائي عام 2030

"متحدون في عالم منقسم".. هكذا علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، بعد إعلان مفاجأة كأس العالم 2030، وهي مشاركة 6 دول من 3 قارات مختلفة في استضافة ملاعبها للحدث العالمي.

نسخة بطولة كأس العالم 2030 لن تكون استثنائية فقط لأنها المرة الثانية التي ستُقام على أراضٍ عربية متمثلة بدولة المغرب، بل لأنها ستكون الذكرى المئوية لأول نسخة في البطولة، والتي نظمت في الأوروغواي.

ولهذا السبب ستقام أول ثلاث مباريات في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، بجانب المغرب والبرتغال وإسبانيا، أصحاب ملف التنظيم المشترك الوحيد لاستضافة المونديال.

المملكة العربية السعودية بدورها أعلنت نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، بعدما أكد الفيفا أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.