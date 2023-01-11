بعد عاصفة زيدان.. رسائل ذات طبيعة جنسية قد تطيح برئيس الاتحاد الفرنسي

بعد أن مر نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بأسبوع صاخب في فرنسا، عقب تصريحاته المسئية بحق أسطورة منتخب الديوك زين الدين زيدان.

وجهت وكيلة أعمال اللاعبين سونيا سويد، اتهامات مباشرة إلى لو غريت، تتعلق بسلوك جنسي غير لائق.

سويد قالت في مقابلة تلفزيونية إن لو غريت حاول مرارًا وتكرارًا الاقتراب منها، وبينما كانت تحاول تطوير علاقة العمل معه للترويج لكرة القدم النسائية، كان مهتمًا أكثر بترك رسائل ذات طبيعة جنسية على بريدها الصوتي، إضافة لدعوتها بشكل متكرر إلى منزله في وقت متأخر من الليل.

وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي كاستيرا، التي تطالب برحيل لو غريت، الذي يشغل منصبه منذ عام 2011، هنأت سونيا سويد على شجاعة شهادتها وقالت أنها ستفتح تحقيقاً بالموضوع.

فهل ستكون تصريحات سويد الضربة التي ستعجل برحيل نويل لو غريت؟