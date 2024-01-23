2024 هو عام التنين.. فكيف يستقبله الصينيون؟

يستعد الصينيون للاحتفال برأس السنة القمرية أو الصينية كما تسمى.. وسط أجواء مميزة يستقبلون السنة الجديدة في العاشر من فبراير وفقًا للتقويم القمري.. وفي هذا اليوم تنتقل الصين من عام الأرنب إلى عام التنين الخشبي الذي يحل مرة كل 60 عاما.

في التقاليد الصينية يُرمز إلى كل عام بحيوان مختلف من الحيوانات 12 التي تتضمنها الأبراج الصينية وتختلف الاحتفالات بعض الشيء بين عام وآخر..

عام 2024 يحظى بخصوصية لدى الصينيين فعام التنين يتميز بكونه عام الحظ والرخاء والسعادة.

يعود أصل التسمية إلى الحضارة الصينية القديمة، فالتنين يعدّ رمزًا للقوة والسلطة والحكمة.. ويعتقد الصينيون أن مواليد عام التنين يتمتعون بصفات إيجابية مثل الشجاعة والذكاء والقيادة..

تضم الاحتفالات بعام التنين بعض الطقوس المميزة التي تستمر لمدة 15 يومًا، ومن أشهرها مهرجان الألعاب النارية ورقصة التنين والأسد وتقديم الهدايا الحمراء، فاللون الأحمر يرمز للحظ الجيد في الثقافة الصينية، ويُزين الناس منازلهم بالديكورات الحمراء، بما في ذلك الشرفات والأضواء الحمراء، لجلب الحظ وطرد الأرواح الشريرة، وتشير التقاليد إلى أن حفاوة الاحتفالات تسهم في صفاء الطريق للعام الجديد.