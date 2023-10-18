والدة الأسيرة الإسرائيلية لدى "حـماس" تدعو لإعادة ابنتها والمخطوفين على الفور

بعد يوم من ظهور ابنتها الأسيرة لدى حماس، "ميا شيم"، في فيديو، وقد أُجريت لها عملية جراحية جراء إصابتها من القصف الإسرائيلي، توجهت والدتها إلى الحكومة الإسرائيلية وقادة العالم للبحث في ملف الأسرى لدى "حماس"، وإعادتهم على الفور.

وخلال مقابلة مع "إرم نيوز"، دعت كافة الجهات الدولية والإسرائيلية إلى العمل من أجل ضمان عودة الأسرى، وعبَّرت عن قلقها من تشكيل خطر على حياة ابنتها وعدم عودتها سالمة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى بشكل فوري.

وكان عضو الكابينت الحربي، وزير الأمن السابق بيني غانتس، قد وصل إلى مقر عائلات الأسرى لدى "حماس" في تل أبيب، والتقى والدة "ميا"، التي خرجت مطمئنة من اللقاء، مشيرة إلى أن حكومة إسرائيل ستعمل على إعادة الأسرى قريبًا.

وكما اتضح، اليوم، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى خلال زيارته إلى إسرائيل، الأربعاء، إلى ضمان التوصل مع الإسرائيليين إلى اتفاق يضمن إعادة الأسرى لدى "حماس"، من مسنّين، وأطفال، وحاملي جوازي سفر إسرائيلي وأجنبي. و"ميا" تحمل جوازيْ سفرٍ إسرائيليًا وفرنسيًا.