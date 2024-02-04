من هي العراقية المثيرة للجدل همسة الأسدي؟

حالة من الغضب أثارتها هذه السيدة العراقية بعد اتهامها بالإخلال بالحياء والآداب العامة والإساءة للذوق العام والقيام بممارسات غير أخلاقية، ما استدعى تدخل السلطات العراقية.. فمن هذه السيدة؟

القصة بدأت عندما أقامت سيدة عراقية مثيرة للجدل تدعى همسة الأسدي عرضا للأزياء في محافظة البصرة..

حتى اللحظة الأمر طبيعي وعلى ما يرام، لكن عاصفة من الغضب انهالت عليها بعد أن ظهرت إحدى العارضات وهي ترتدي زياً قريباً من لون البشرة الأمر الذي اعتبر أقرب للتعري، ما دفع محافظ البصرة للتدخل وإقامة دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لعرض الأزياء.

همسة الأسدي امرأة مثيرة للجدل، تشغل منصب مسؤولة شؤون المرأة، وعضو مكتب اتحاد نقابات العمال في البصرة، وهي معروفة على نطاق واسع في العراق وكثيرة الظهور في وسائل الإعلام.

أشرفت همسة في السنوات الأخيرة على تنظيم الكثير من دورات تعليم فنون الحلاقة النسائية، والمكياج، والخياطة، والحاسوب، ودورات تدريبية أخرى في البصرة، ومحافظات عراقية أخرى، والهدف منها وفق همسة دعم المرأة العراقية، ومساعدتها لدخول سوق العمل، لمساعدة نفسها وأسرتها.

معظم الدورات التي تعقدها همسة تكون مجانية، وتستهدف الأرامل وزوجات الشهداء، والفئات المحتاجة من النساء، كما أنها تنظم دورات مأجورة، بعضها يقام خارج العراق، لتعليم فنون الحلاقة النسائية والتجميل، أما عن الدعم المادي فتقول الأسدي إنها تتلقى دعمها من زوجها.