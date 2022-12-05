رجل الأعمال اليمني أحمد الشيباني يتهم ابنه بالاستيلاء على ممتلكاته

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل الأعمال اليمني أحمد عبدالله الشيباني وهو يشكو استيلاء نجله على ممتلكاته خلال فترة علاجه في الخارج.

الشيباني قال إنه فوض نجله أبوبكر بإدارة شركاته نيابة عنه لحين عودته من العلاج في الأردن، إلا أن نجله استغل هذا التفويض وقام بالاستيلاء على ممتلكاته، بحسب قوله.

وناشد الشيباني اليمنيين والجهات المختصة لإنصافه واستعادة حقوقه. ووفقا لمحامي الشيباني، فإن أبو بكر قام بنهب مال أبيه بحجة كبر سنه، ما دفع الأب لإلغاء جميع التوكيلات وتقديم بلاغ للشرطة، لكن القضية كُيّفت بحسب استنتاج جمع الاستدلالات بأنه "لا توجد قضية"، وتم تحويل الملف إلى النيابة.