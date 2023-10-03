الحشرات الماصة للدماء تقلق الفرنسيين

فرنسا تواجه اضطرابات غير مسبوقة، و القلق يجتاح نفوس الباريسين الأكثر تضرراً بسبب الانتشار المرعب للحشرات الماصة للدماء ..

يبدو أن بق الفراش، الذي كان يُعتبر منذ فترة طويلة على أنه آفة عامة، يمر بتحول مثير للقلق .. ولا يقتصر الأمر على أنهم أصبحوا أكثر شرهاً فحسب، بل إنهم يتكاثرون أيضاً بمعدل سريع جداً

هذه الحشرة الصغيرة تصدّرت مواقع التواصل و وسائل الإعلام في فرنسا وأصبحت الشغل الشاغل للفرنسيين .. بدأً من التعريف بها وصولاً إلى أسباب انتشارها و مضارها و كيفية مكافحتها ..

لكن خبراء الحشرات يقولون: " إن الطفرة السريعة لهذه الحشرات وشهيتها المتزايدة غير مسبوقة..تاريخياً، كانوا يتغذون على دم الإنسان واليوم، يبدو أنهم يريدون تذوق كل ما هو موجود في العاصمة ..

يوصي الأطباء البيطريون في المدينة الآن بزيادة اليقظة، وينصحون أصحاب الحيوانات الأليفة بفحص حيواناتهم الأليفة بانتظام بحثًا عن لدغات أو تهيج، وإبقائها في الداخل ليلاً، عندما تكون هذه الطفيليات أكثر نشاطًا.

وبينما كان الباريسيون يأملون في إيجاد حل لمشكلة الفئران، وجدوا أنفسهم الآن في مواجهة تهديد أكبر .. ووصل الأمر بالبعض إلى الانهيار و الانعزال عن المحيط الاجتماعي بسبب هذه الحشرة الصغيرة .. التي أصبحت أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية .. وتحتاج مكافحتها لمبالغ مالية لا تقوى عليها أغلب العائلات .. التي تنتظر دعم حكومياً قد يتأخر أمام هذه الأزمة المتفاقمة ..

وعلى مر السنين، شهدت مدينة الأضواء، العديد من التطورات البيئية ، ولكن من المؤكد أن طفرة بق الفراش هي واحدة من أكثر الطفرات إثارة للدهشة.