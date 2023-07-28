بساتين العراق تصارع العطش والجفاف من أجل البقاء

هنا في قضاء بدرة وجصان في محافظة واسط العراقية، تتكلم الصور في الوقت الذي يعجز فيه الكلام عن وصف ما حل ببساتين تعد موطنًا لأجود أنواع التمور، وها هي اليوم تصارع العطش والجفاف من أجل البقاء فقط.

الجفاف وتتابع مواسم الأمطار الشحيحة وغيرها.. كثيرة هي المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في محافظة واسط، والتي اجتمعت لتجبر بعض المزارعين على ترك أراضيهم وهجرها، والبحث عن مصدر رزق آخر، بينما تحاول السلطات إيجاد حلول للمشكلة المتفاقمة وإعادة تأهيل البساتين، هكذا قال مدير زراعة واسط المهندس اركان الشمري لـ"إرم نيوز"..