بساتين العراق تصارع العطش والجفاف من أجل البقاء
هنا في قضاء بدرة وجصان في محافظة واسط العراقية، تتكلم الصور في الوقت الذي يعجز فيه الكلام عن وصف ما حل ببساتين تعد موطنًا لأجود أنواع التمور، وها هي اليوم تصارع العطش والجفاف من أجل البقاء فقط.
الجفاف وتتابع مواسم الأمطار الشحيحة وغيرها.. كثيرة هي المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في محافظة واسط، والتي اجتمعت لتجبر بعض المزارعين على ترك أراضيهم وهجرها، والبحث عن مصدر رزق آخر، بينما تحاول السلطات إيجاد حلول للمشكلة المتفاقمة وإعادة تأهيل البساتين، هكذا قال مدير زراعة واسط المهندس اركان الشمري لـ"إرم نيوز"..
من جانبه قال المواطن عبدالكريم صادق لـ"إرم نيوز"، إن قلة الأمطار في السنوات الأخيرة كانت سببًا في الجفاف، مشيرًا إلى أن ما يقارب 300 بستان قد احترق وتعد من البساتين القديمة ذات المساحة الكبيرة والتي تشتهر بزراعة أجود أنواع التمور مثل المكتوم والزبير وغيرها الكثير.
وفيما يتعلق بالآبار الارتوازية التي حُفرت بإشراف وزارة الموارد المائية على عمق 60 مترًا، فقد أشار المزارع محمد عبدالكريم إلى أنها لا تفي بالغرض ولا تصلح لزراعة الحمضيات بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيها.
هي معاناة مستمرة، تبلغ ذروتها مع بداية كل موسم في الوقت الذي يجد فيه المزارعون أنفسهم عاجزين عن التغلب على الواقع المرير الناتج عن الإهمال وغياب الحلول الجذرية.