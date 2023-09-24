"غير قابلة للاستخدام".. أوكرانيا تعاني من الأسلحة الأوروبية القديمة

حالة من التذمر والاستياء ترتفع وتيرتها في كييف تجاه حلفائها الأوروبيين.

فحاجة أوكرانيا إلى الأسلحة الغربية كبيرة جداً، حتى أنها تقبل تلك التي تعتبرها الدول الأخرى عتيقة بالنسبة لقواتها المسلحة، المهم أنها تعمل.

لكن تقارير غربية أشارت مؤخراً إلى أن نسبةً لا يستهان بها مما تحصل عليه كييف من الأسلحة والمدرعات ببساطة غير قابل للاستخدام، بحسب ما نشره موقع Business Insider الأمريكي.

وهذا ما جعل موسكو تستهزئ بتلك الأسلحة ومدى نجاعتها في أرض المعركة.

وفي دليلٍ واضحٍ على ذلك ما حدث ويحدث بعد الشراكة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الألمانية في فبراير الماضي مع الدنمارك وهولندا لإرسال تبرع لأوكرانيا يشمل 100 دبابة على الأقل من طراز "ليوبارد 1 A- 5"، هذه الدبابة التي أخرجتها ألمانيا من الخدمة في عام 2000.

لكن في إعلانها وصفت الدبابة بأنها إضافة "قوية وحازمة" للدفاع الأوكراني.. لكن ما حدث على الأرض لا يشير لذلك.

جوهر المشكلة يكمن في أن العديد من هذه الدبابات القتالية لا يمكن نشرها في ساحة المعركة على الإطلاق.. بسبب أعطالٍ كبيرة لا تستطيع أوكرانيا إصلاحها.

فيما ذكرت قناة "TV 2" التابعة لهيئة الإذاعة العامة في الدنمارك، أن 12 من أصل 20 من دبابات ليوبارد التي تم التبرع بها تعاني بالفعل من مشكلات فنية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Der Spiegel الألمانية أن 10 دبابات ليوبارد أخرى واجهت مشاكل كبيرة تستأهل رفض أوكرانيا تسلُّمها.

ويشير خبراء عسكريون إلى أنه من غير المرجح أن تفي الشراكة الألمانية الدنماركية الهولندية بالجدول الزمني الطموح لتزويد أوكرانيا بعشرات من الدبابات التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة في حالة صالحة للعمل قبل الشتاء.. خاصة أن هجوم الصيف لم يؤتِ أكله ..

وهذا الأمر قد يعرض القوات الأوكرانية للخطر ويزيد من صعوبة مقاومة الجيش الروسي.