ياسمين عز تعلن انتصارها قضائيا على نيشان.. والأخير يرد

بعد عامٍ من الأخذ والرّد، في القضية التي رفعتها الإعلامية المصرية ياسمين عز، ضد الإعلامي اللبناني نيشان، صدر الحكم بإدانة "نيشان" بتهمة السب والقذف، بحسب ما أعلنت "عز" خلال برنامجها، كاشفةً عن "مفاجأة" أخرى حضّرتها للإعلامي اللبناني، بحسب تعبيرها، وهي عبارة عن "قضيّةٍ" أخرى تنتظره في مصر.

ولفتت "عز" إلى أنها ستتبرع بمبلغ التعويض "الكبير" الذي حصلت عليه لأوجه الخير، مؤكدة أنها "في زِحامٍ من النّعم"، وأنها قامت بمقاضاة "نيشان" للخوض في أخلاقها، بحسب قولها.

"نيشان" وفي أول رد منه على تصريحات ياسمين قال: "من دبي.. وصلت اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة".

وغرّد على حسابه الرسمي في "إكس": "‏وصلتُ دبي الآن لتصوير حلقة تلفزيونيّة غدًا، الطّقس مُمتِع في دانة الدُّنيا"، في إشارة إلى أنه لم يتم القبض عليه أو حبسه.