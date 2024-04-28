"تلال المخطئات".. ما قصة المدافن السرية للنساء في العراق؟

هنا في محافظة ذي قار جنوبي العراق وتحديدا في شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة يوجد مدافن سرية للنساء تعرف باسم تلال المخطئات ممن يُقتلن بما يعرف بغسل العار أو جريمة الشرف.

هذه المدافن شبه مهملة وبعيدة عن الأنظار والسبب في اعتقاد البعض بأن المرأة المقتولة لا تستحق الدفن في مقبرة وادي السلام في النجف حيث اعتاد سكان جنوبي العراق الدفن فيها.

منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان دعت إلى حماية النساء وتثقيف المجتمعات خاصة ذات الطابع العشائري، وإيجاد حلول لهذه المشكلة.

في العراق لا يوجد إحصائيات دقيقة توثق أعداد ضحايا غسل العار وجرائم الشرف الا ان المتحدث باسم المفوضية السابقة لحقوق الإنسان أفاد بأن الأرقام الظاهرة تشير الى أن هناك ما لا يقل عن 150 فتاة او امرأة تقتل سنوياً بسبب جرائم الشرف في العراق، وسط مناشدات لإنهاء هذه المعاناة.