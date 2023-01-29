عم قاتل والدته و3 من أشقائه بالعراق يكشف تفاصيل جديدة

في ظل ما كان يتمتع به من سمعة طيبة، صدم الشاب العراقي "علي حبيب سعدون"، البالغ 18 عاما، العراقيين بارتكابه جريمة بشعة، بقتله والدته وثلاثة من أشقائه.

بدموع حارقة وتعابير الصدمة أدلى عم المتهم بـ "تفاصيل مفاجئة"

واللافت أنه فور ارتكاب جريمته قام بتسليم نفسه للشرطة، بحسب رواية ابن عمه.

وكشف ابن عمه حقيقة بعض الروايات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان هنالك مشاكل في البيت، وإذا كان "علي" يتعاطى المخدرات.

وخلال التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية ادعى أنه أقدم على تلك الجريمة البشعة متأثرا برواية "نجيب محفوظ"، دون ذكر اسم الرواية، وأنه كان تحت تأثير المخدرات، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام العراقية.