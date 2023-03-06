رونالدو يرسل طائرة مساعدات لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

لفتة إنسانية من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ حيث أرسل طائرة مساعدات على نفقته الخاصة لإغاثة المتضريين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، بعد تأثره بشدة بالمشاهد المأساوية للكارثة وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

طائرة الدون احتوت على الخيام والوسائد والبطانيات والأسرة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية، بحسب الصحيفة، فيما أشاد مغردون بالموقف الرائع لنجم نادي النصر السعودي الذي لم يكن الأول من نوعه.