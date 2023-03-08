بمباركة بوتين.. زفاف أسطوري لنجل زعيم الشيشان رمضان قديروف

هذا ليس موكبًا رسميًا لاستقبال رئيس دولة.. ما ترونه أمامكم حفل زفاف يبدو أسطوريا.. ولما لا، فهو أول عرس لأحد أبناء الزعيم الشيشاني رمضان قديروف وأكبر أبنائه أحمد قديروف البالغ من العمر 17 عاما.

وسط احتياطات مشددة، انطلق موكب الزفاف المكون من سيارات فارهة، ترافقها سيارات أمنية، على طول شارع فارغ. فيما مُنع مرافقو الموكب من إطلاق النار احتفالا بالعرس.

قبل حفل الزفاف، حصل نجل قديروف على مباركة من الرئيس الروسي بوتين؛ بعدما التقاه في الكرملين.

ووعد قديروف عبر مؤسسته الخيرية، بمنح 100 ألف روبل (حوالي 1400 دولار أمريكي) لكل من يتزوج في نفس يوم زفاف نجله أحمد.