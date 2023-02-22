لأول مرة.. زعيم فاغنر يفتح النار على وزير الدفاع الروسي وقائد الجيش

علانيةً ولأول مرة.. زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين يفتح نار الانتقادات اللاذعة على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وفاليري جيراسيموف، قائد الجيش، بتهمة الخيانة والتسبب عمدًا بنقص إمداد فاغنر بالأسلحة، والذي قال إنه يتسبب بخسائر متزايدة.

بريغوزين قال في رسالة صوتية نُشرت على قناته على تيليغرام: "هناك ببساطة معارضة مباشرة مستمرة.. هذا يمكن أن يعادل الخيانة العظمى".

وقال بريغوزين: "رئيس هيئة الأركان العامة، ووزير الدفاع، يصدران الأوامر، يمينًا ويسارًا، ليس فقط بعدم إعطاء ذخيرة لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ولكن لعدم مساعدتها في النقل الجوي".

هذه التصريحات هي الحلقة الأحدث من مسلسل صراع النفوذ المحتدم بين المؤسسة العسكرية ومجموعة فاغنر.