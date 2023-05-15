رحيل الفنان السوري محمد خرماشو.. فمن هو؟

رحيل الفنان السوري محمد خرماشو أحد أبطال المسلسل السوري الشهير باب الحارة عن عمر ناهز 71 عاما.

نقابة الفنانين السوريين نعت الفنان الراحل، وبينت أن سبب وفاته يعود لاصابته بأزمة قلبية وتم تشييع جثمانه في بلدة البهلولية بريف اللاذقية.

الفنان الراحل ولد في منطقة المزة بدمشق وانتسب إلى نقابة المهن التمثيلية عام 1985، وشارك في أعمال تلفزيونية أشهرها "حمام القيشاني" و"الخوالي" و"أخوة التراب" و"نزار قباني"، واشتهر بدور أبو الحسن في المسلسل الشهير "باب الحارة".

وشارك الفنان الراحل في مسلسلات كرتونية، منها "هزيم الرعد" و"سيف النار" و"سر المقنع" واشتهر بدور النمر الشرير في مسلسل "سيمبا"، كما شارك في أعمال تلفزيونية مدبلجة، أبرزها المسلسل التركي "نور"، وكان مسلسل باب المراد هو آخر أعمال الفنان الراحل.