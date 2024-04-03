مأساة "ريان المغربي" تتكرر في مصر.. سقوط شاب في بئر عميقة والسلطات تتدخل

في حادثة أعادت إلى الأذهان قصة الطفل ريان المغربي، شاب مصري ثلاثيني يسقط داخل بئر على عمق 23 مترا في الأراضي الصحراوية.

السلطات المحلية والأهالي في محافظة المنيا جنوبي القاهرة يكافحون لانتشال الشاب طه محمد عبد العزيز الذي سقط في البئر منذ أكثر من 30 ساعة، وسط مناشدات على منصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في إنقاذه.

أقرباء الشاب حاولوا إنقاذه لكن كافة جهودهم فشلت، إذ أكدوا أنه تواصل معهم لمدة ست ساعات من داخل البئر، قبل أن يتوقف التواصل من جانبه.

الشاب طه سقط في البئر عقب حصوله على وجبة الإفطار في منزله والانتقال إلى المزرعة التي يعمل فيها، وقد تواصل مع بعض مرافقيه وأبلغهم بالحادثة وأنه مصاب بكسر في الذراع، وتم توفير حبل لجذبه لكن محاولاتهم فشلت.

السلطات المصرية أحضرت الى مكان البئر معدات ثقيلة في محاولة لإجراء حفريات لاستخراج الشاب أو جثمانه، إلا أن هذه العملية تواجه صعوبات نظرا إلى طبيعة الأرض الصخرية.