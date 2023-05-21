سر تأخر هجوم الربيع الأوكراني ضد روسيا

على مدار أشهر، كررت أوكرانيا القول إنها تستعد بشحن الأسلحة وتجهيز القوات لشن هجوم مضاد في الربيع ضد روسيا، ومع اقتراب فصل الصيف يفرض السؤال نفسه: ما الذي أخر ربيع أوكرانيا؟.

وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء حاولت تقديم بعض الأجوبة التي عزت فيها تأخير الهجوم إلى الطقس الذي ترك بصمته في أرض أوكرانيا التي لازالت متشبعة بالطين وبالتالي يصعب على المركبات السير فيها.

كما أن المركبات نفسها والأسحلة لازالت غير كافية، وعلى الرغم من قيام الحلفاء بالدعم منذ أشهر، إلا أن هذا الدعم ليس بالقوي الذي يمكن أوكرانيا من تحقيق أهدافها في هذا الهجوم، وبعد كل هذه التعهدات من دول الناتو وأمريكا، فلم يفوا بها كاملة حتى الآن.

وحتى المركبات والأنظمة التي وصلت أوكرانيا، فسيحتاج الأوكران للتدريب على استخدامها، وهذا يستغرق وقتا ليس بالقليل.

إضافة إلى ما سبق فإن تفطن روسيا واستعدادها المستمر لردع هذا الهجوم يقف حائلا دون مرور أوكرانيا قدمًا في التنفيذ، فبحسب مسؤول غربي، رفض الكشف عن هويته للوكالة، قال إن روسيا نشرت ما يقرب من 200 ألف جندي على خط طوله 1000 كيلو متر، في خنادق تشبه تلك التي استخدمتها في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي سيتعين على أوكرانيا عبور هذه الخنادق إذا بدأ الهجوم وهو ما سيكون بمثابة التحذير للروس.