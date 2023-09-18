إنجازات غريبة مضحكة.. ما هي مسابقة إيغ نوبل؟

إنجازات غريبة تجعل الناس يضحكون ثم يفكرون .. هو أبرز أهداف مسابقة إيغ نوبل فهل سمعت عنها من قبل ؟ إيغ نوبل توصف بأنها النسحة الساخرة من مسابقة نوبل، تأسست عام 1991 وتقام في سبتمبر من كل عام .. وبحسب الإندبندنت البريطانية تضمنت بعض الأبحاث التي حصلت على جائزة إيغ نوبل لعام 2023، بحثًا أعاد فيه العلماء تحريك العناكب الميتة لاستخدامها كأدوات إمساك ميكانيكية، وآخر يشرح السلوك الغريب للعديد من الجيولوجيين الذين يلعقون الصخور التي يدرسونها. وفي فئة الصحة العامة، ذهبت الجائزة هذا العام إلى باحثين اخترعوا مرحاضًا "ذكيًّا" يستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات لرصد وتحليل البراز بسرعة عالية. بينما فاز يابانيان في فئة التغذية بفضل تطوير عيدان ومصاصات مكهربة لتناول الطعام والشراب، بما يعزز مذاق المأكولات والمشروبات.. أما في فئة التعليم، فذهبت الجائزة إلى فريق يدرس الملل لدى المعلمين وتأثيره المباشر على الطلاب .. وأررفقت الجوائز بمكافآت مالية قدرها 10 مليارات دولار محلي من زيمبابوي، وهي قيمة قريبة من الصفر نظرًا إلى التضخم الهائل في هذا البلد الأفريقي. ويقول مهتمون بالمسابقة إنها تؤكد أن العلم يمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام ومضحكًا في الوقت ذاته.