بعد وصولها إلى اليابان.. ما هي ظاهرة تسونامي؟

بعد إعلان اليابان عن وصول موجات تسونامي إلى البلاد عقب سلسلة من الزلازل القوية، كثر السؤال عما هي ظاهرة تسونامي؟

تسونامي هي كلمة يابانية تعني بالعربية "موجة الميناء"، وهي غالبا ما تحدث في المناطق التي تتميز بحركة تكتونية كثيفة، وهي سلسلة من الأمواج الناتجة عن حركة مفاجئة تحدث في قاع البحار يسببها زلزال، أو ثوران بركاني، أو انزلاقات تحت الماء، أو حتى سقوط كويكب من الفضاء.

أكثر الأسباب شيوعا لحدوث تسونامي هي الزلازل التي تحدث على عمق لا يتعدى 50 مترا، والتي تبلغ قوتها 6.5 درجة على الأقل على مقياس ريختر. ولكن إذا بلغت قوة الزلزال ثماني درجات فيكون التسونامي عندئذ مدمرا.

وتنتقل موجات التسونامي بسرعة الطائرات النفاثة فوق المياه العميقة، ولا تتباطأ إلا عندما تصل إلى المياه الضحلة؛ إذ تتراوح سرعة الأمواج بين 500 و800 كيلومتر في الساعة في الأعماق، وتتراجع سرعتها إلى ما بين 20 إلى 30 كلم في الساعة مع اقترابها من الشاطئ وتمحو ما في طريقها.