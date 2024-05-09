"الماموث" محطة عملاقة لامتصاص الكربون.. إليك كيف تعمل؟

هي خطوة للأمام في معركة الكرة الأرضية ضد تغيّر المناخ.. إنها محطة ماموث في آيسلندا التي دخلت حيّز الخدمة.. تعتبر أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث الناتج عن الاحترار واستخدام الوقود الأحفوري..

تُعرف محطة "ماموث" التي وصفتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنها "أكبر مكنسة في العالم" بكونها ثاني محطة تجارية لالتقاط الهواء المباشر تفتتحها شركة "كليم ووركس في البلاد.

تتميز "ماموث" عن سابقتها "أوركا" التي تم تشغيلها عام 2021 بقدرتها 10 أضعاف على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، تصل طاقتها إلى 36 ألف طن سنويًا، أي ما يعادل إزالة انبعاثات 7800 سيارة تعمل بالبنزين من الطريق لمدة عام وفقًا للشبكة الأمريكية.

تعتمد تقنية "ماموث" على "التقاط الهواء المباشر" وهي تقنية مصممة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام مواد كيميائية..

يتم حقن ثاني أكسيد الكربون الممتص في طبقات صخرية عميقة تحت الأرض، لكن المزيد من الأهمية تكمن في عملية حبس الكربون بشكل دائم.. والذي سيتحول تدريجيًا إلى حجر، ويمكن إعادة تحويله إلى منتجات أخرى مثل الوقود أو مواد البناء.

لكن تم انتقاد هذه الآلية باعتبارها باهظة الثمن ومهدرة للطاقة، كما يشعر بعض المدافعين عن المناخ بالقلق من أن الاعتماد عليها قد يصرف الانتباه عن سياسات خفض الوقود الأحفوري.