من هو الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي عينه بوتين قائدا جديدا للقوات الروسية في أوكرانيا؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر قرارا بتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا جديدا للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا، بعد سلسلة إخفاقات للجيش الروسي على الأرض.

سوروفيكين البالغ من العمر 55 عاما كان قائدا للقوات الروسية في سوريا، حيث نجح بتنفيذ عدد من العمليات النوعية.

يُعرف عن الجنرال سوروفيكين أنه شخصية قتالية متمرسة ونال العديد من الأوسمة، مثل وسام النجمة الحمراء ووسام الاستحقاق للوطن الدرجة الأولى والثانية وميداليات الشجاعة والاستحقاق العسكري.

في عام 2012 كان الرجل العسكري الوحيد في قائمة أكثر 100 شخص موثوق به في روسيا، بحسب مركز أبحاث الرأي العام الروسي.

رُقي سوروفيكين إلى رتبة جنرال في الجيش عام 2021.. ويتولى منذ عام 2017 قيادة القوات الجوية الفضائية الروسية.

وسبق له أن شارك في الحرب الأهلية في طاجيكستان وفي حرب الشيشان الثانية.. فهل يشكل تعيينه نقطة تحول في الحرب الروسية الأوكرانية؟