هكذا احتفل رمضان قديروف ببلوغ ابنه آدم سن الرشد

هذه مراسم بلوغ سن الرشد في الشيشان، والمحدد بـ 15 عاما

الزعيم الشيشاني رمضان قديروف احتفى ببلوغ ابنه آدم 15 عاما، سن الرشد، في مسقط رأسه بقرية أحمد يورت"، قائلا إنه "لن يخذل ذكرى أسلافه العظماء"

وفقا للعادات الشيشانية القديمة، فقد جرى تسليمه (الباباخا) وهي القبعة القوقازية، كذلك حزام السلاح، على اعتبار أنه أصبح كامل الأهلية. وكذلك خنجر كرمز للشجاعة.

بعد هذه المراسم يصبح البالغ سن الرشد، متعهدا بالالتزام بـ"الكوناخ"، وهي مدونة الشرف الشيشانية. فإذا ما سحب خنجره مثلا في غير حماية الدين والشرف والأرض، تعتبر وصمة عار لا تمحى.