في "تحد" لقرار اعتقاله.. بوتين في زيارة مفاجئة لمدينة ماريوبول الأوكرانية

للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع كييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطأ أرض مدينة ماريوبول، ويلتقي كبار قادة عمليته العسكرية هناك.

بوتين الذي وصل المدينة على متن مروحية تجول في عدة مناطق وهو يقود سيارة من نوع تويوتا، كما تحدث مع سكان محليين وزار عددا من المواقع والمنازل وفقا لوكالة تاس الروسية.

وتحظى المدينة التي سيطر عليها الروس بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية بأهمية إستراتيجية من حيث موقعها المتميز على الساحل الشمالي لبحر آزوف.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة بعد زيارة غير معلنة قام بها بوتين إلى القرم وتزامنت هذه التحركات غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.