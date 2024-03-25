المسؤول عن هجوم موسكو.. من هو زعيم "داعــش خراسان"؟

شارك في عمليات حرب العصابات.. يخطط لهجمات انتحارية معقّدة.. يصفه تنظيم داعش بقائد عسكري متمرّس وواحد من "الأسّود الحضرية" للتنظيم في كابول.. 10 ملايين دولار رصدتها أمريكا مقابل معلومات عنه، إنه المسؤول عن هجوم قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.. زعيم تنظيم داعش خراسان شهاب المهاجر والمعروف أيضًا باسم ثناء الله غفاري فمن يكون؟

ولد المهاجر عام 1994 في أفغانستان وهو المسؤول عن الموافقة على كافة عمليات تنظيم داعش في جميع أنحاء أفغانستان وعن توفير التمويل له، وهو مواطن عراقي بحسب تحليل أجرته بي بي سي نيوز ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ويستخدم الاسم المستعار ثناء الله غفاري.

في عام 2020، تم تعيين المهاجر كقائد عمليات تنظيم داعش ولاية خراسان ليصبح العقل المدبر والشخصية الرئيسة وهو أول مواطن ليس أفغانيًا أو باكستانيًا يقود تنظيم داعش خراسان.

وكان المهاجر سابقًا قائدًا في شبكة حقاني وعضوًا في تنظيم القاعدة قبل أن ينشق ويصبح قائدًا لتنظيم داعش في خراسان المعارض بشدة لطالبان، التي أعلنت بعد هجوم مطار كابول، العام 2021، الذي دبّره المهاجر أنها ستتخذ كل الإجراءات الممكنة للقبض عليه.

والمهاجر مضاف إلى قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2022 أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن هويته أو مكانه.

الخارجية الأمريكية أدرجت المهاجر على لائحة الإرهاب، وأشارت إلى أنه المسؤول عن الموافقة على جميع عمليات "داعش" في جميع أنحاء أفغانستان وتأمين التمويل اللازم لإجراء العمليات.

تقرير للأمم المتحدة خلُص إلى أنه منذ يونيو العام 2020 وتحت قيادة "المهاجر" فإن داعش خراسان "لا يزال نشطًا وخطيرًا"، ويسعى إلى تضخيم صفوفه بمقاتلي طالبان الساخطين والمتشددين الآخرين.