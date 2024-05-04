حوار خاص لـ"إرم نيوز" مع عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن فرج البحسني

وصف عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ما يحدث في بلاده بـ"الخطير جداً".

وأكد البحسني أنه "ما لم يحدث تحرك عاجل يغير الأوضاع في اليمن خلال 6 أشهر، ستحدث كارثة".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتابع بالتنسيق مع قوات التحالف بعض الأشخاص الذين يشتبه بهم في مناطق عدة باليمن.

وبمناسبة الذكرى الثامنة لتحرير المكلا من تنظيم "القاعدة"، أكد البحسني الانتهاء من عملية "اجتثاث داعش والقاعدة وتحقيق الأمن في المناطق المحررة"، مشدداً أنه "لا يمكن الحديث عن عودة المجموعات الإرهابية مجدداً".