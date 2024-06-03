بعد موافقة بايدن.. هل تغير الأسلحة الأمريكية مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟

دفعت الهجمات الأخيرة للقوات الروسية في شمال خاركيف وانهيار الدفاعات الأوكرانية وزيادة التحشدات الروسية في شمال أوكرانيا، دول الناتو للسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحته لضرب الأراضي الروسية.

كما صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام أوكرانيا قاذفات الصورايخ الأمريكية من نوع هايماس والموزدة بصواريخ من نوع GMLRS والتي مداها 150 كم لضرب أهداف روسية في خاركيف.

ولم يوافق بايدن على استخدام أوكرانيا لصواريخ ATACMS والتي مداها 300 كم لتجنب التصعيد مع روسيا، التي أعلنت عن إجراء مناورات بالأسلحة النووية التكتيكية لردع أي استهداف لعمق أراضيها من أوكرانيا بأسلحة الناتو.