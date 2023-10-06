حيّر الأطباء.. طفل بلجيكي يَشفى من سرطان خطير !

بحثًا عن علاجٍ "معجزة" سافرت عائلة الطفل البلجيكي "لوكاس" إلى فرنسا، قبل 6 سنوات، بعد أن شخَّصه الأطباء بورم في جذع الدماغ، وهو سرطان خطير وسريع الانتشار، يصيب عشرات الأطفال سنويًا.

ولم يمر وقتٌ طويل قبل أن تُصدم العائلة، بإحصائيات غير مبشرة من الأطباء عن حالة "لوكاس"، وتُترك لتواجه حقيقة "انعدام الأمل".

ولأن الاستسلام لا يمكن أن يكون خيارًا أمام حياة طفلها، قررت العائلة توسيع دائرة البحث عن تجاربِ علاج أخرى، إلا أن المفاجأة كانت في تجاوب "لوكاس" مع العلاج، الذي تلقَّاه في مركز "غوستاف روسي" للسرطان جنوب باريس، خلال أشهر قليلة فقط بنتائج إيجابية، الأمر الذي أذهل الأطباء، ودفعهم لمزيد من الأبحاث لاكتشاف حقيقة ما حدث

يقول الدكتور جاك غريل من مستشفى "غوستاف": "نعتقد أن لوكاس كان يعاني من شكل معين من المرض، نحن بحاجة إلى فهم هذا الأمر كي ننجح مع مرضى آخرين".

وتضاعف الأمل بتجربة "بيوميد" السريرية التي أجراها المستشفى، بعد تجاوب 8 مرضى شباب آخرين للعلاج، دون انتكاس بعد 3 سنوات من تشخيصهم، وفقًا لما جاء في صحيفة "لو باريزيان".