حصدت أغانيه ملايين المشاهدات.. من هو رئيس المخابرات التركي الجديد إبراهيم قالن؟

مهتم بالفلسفة وشغوف بالعزف والغناء.. ما لا تعرفه عن رئيس المخابرات التركي الجديد، القادم من أروقة رئاسة الجمهورية، حيث كان ناطقا باسمها؟.

تعيين إبراهيم قالن لم يكن مفاجئاً للأوساط التركية التي بدأت الحديث عن توليه منصب رئاسة الجهاز بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي تولى فيها سلفه هاكان فيدان وزارة الخارجية.

ولد ابراهيم قالن عام 1971، بمدينة اسطنبول، حيث أمضى طفولته، وبدأ مساره التعليمي، وتخرج عام 1992 من قسم التاريخ بجامعة إسطنبول.

لاحقا قرر إكمال تعليمه الأكاديمي وحاز على شهادة الدكتوراة في مجال الفلسفة من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

تقلّد مناصب عديدة في رئاسة الجمهورية التركية، من مستشار لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان إلى متحدث باسم الرئاسة عام 2018.

يعدّ من أبرز الشخصيات في حزب العدالة والتنمية، وقد تدرج في المناصب بالحزب، وأصبح أحد أبرز مستشاري الرئيس أردوغان، لكن بجانب السياسة، اشتهر أيضا بين الأتراك بالعزف على آلة الساز الموسيقية الشعبية، والناي، ونالت مقاطعه الغنائية مشاهدات مليونية.